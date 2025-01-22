Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
ANTALYA (AA) - Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı.
Kırmızı-beyazlı oyuncular, daha sonra kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.
Antalyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.