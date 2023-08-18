Antalyaspor, Bitexen ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bitexen ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılan Antalyaspor Kulübü Başkanı Sabri Gülel, 2023-2024 sezonunda Antalyaspor'un "Bitexen Antalyaspor" ismiyle mücadele edeceğini söyledi.

Antalyaspor'a desteklerinden dolayı Bitexen'e teşekkür eden Gülel, Antalyaspor'un bu sponsorluktan bir yıl için 1 milyon 250 bin avro gelir elde edeceğini kaydetti.