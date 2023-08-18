Antalyaspor, Bitexen ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bitexen ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı.
Kaynak: AA
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılan Antalyaspor Kulübü Başkanı Sabri Gülel, 2023-2024 sezonunda Antalyaspor'un "Bitexen Antalyaspor" ismiyle mücadele edeceğini söyledi.
Antalyaspor'a desteklerinden dolayı Bitexen'e teşekkür eden Gülel, Antalyaspor'un bu sponsorluktan bir yıl için 1 milyon 250 bin avro gelir elde edeceğini kaydetti.