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Antalyaspor, Bitexen ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Bitexen ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı.

Ajans Haberleri
  • 18.08.2023 18:46
  • Giriş: 18.08.2023 18:46
  • Güncelleme: 18.08.2023 18:46
Kaynak: AA
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Antalyaspor, Bitexen ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda düzenlenen imza törenine katılan Antalyaspor Kulübü Başkanı Sabri Gülel, 2023-2024 sezonunda Antalyaspor'un "Bitexen Antalyaspor" ismiyle mücadele edeceğini söyledi.

Antalyaspor'a desteklerinden dolayı Bitexen'e teşekkür eden Gülel, Antalyaspor'un bu sponsorluktan bir yıl için 1 milyon 250 bin avro gelir elde edeceğini kaydetti.

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