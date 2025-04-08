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Antalyaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 08.04.2025 15:50
  • Giriş: 08.04.2025 15:50
  • Güncelleme: 08.04.2025 15:51
Kaynak: AA
Antalyaspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra kuvvet ve istasyon çalışmasıyla günü tamamladı.

Akdeniz temsilcisi, Sipay Bodrum FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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