Antalyaspor – Çaykur Rizespor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverlerin gündeminde ise Antalyaspor – Çaykur Rizespor maçı var. Taraftarların en çok merak ettiği konular arasında maçın hakemleri, tarihi, saati ve yayın bilgileri öne çıkıyor.

ANTALYASPOR – ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan atamaya göre karşılaşmanın orta hakemi Ozan Ergün olacak. Yardımcı hakemlik görevini Furkan Ürün ve Bilal Gölen üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi Fevzi Erdem Akbaş, VAR hakemi Ümit Öztürk, AVAR hakemi ise Hüseyin Aylak olacak.

MAÇ GÜNÜ, SAATİ VE KANAL BİLGİSİ

Futbolseverlerin en çok sorduğu “Antalya – Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtı belli oldu.

Karşılaşma, 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 20:00’de Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak. Mücadele, Bein Sports kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.