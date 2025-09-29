Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
Kaynak: AA
Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

ANTALYA (AA) - Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile 3 Ekim Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kırmızı-beyazlılar, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıkları için teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Dünkü Fenerbahçe müsabakasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmasına katıldı.

Diğer oyuncu grubu sahada taktiksel çalışmalar yaptı.

Akdeniz ekibi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

