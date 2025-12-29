Antalyaspor'da Cvancara krizi: Sözleşmesini feshedip şehri terk etti

Antalyaspor'un sezon başında Borussia Mönchengladbach'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tomas Cvancara, kırmızı beyazlı kulüple yollarını ayırdı.

ANTALYASPOR'A DAVA AÇACAK

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Çek santraforun 3.5 aydır maaşını alamadığı ve bu nedenle sözleşmesini feshederek Mönchengladbach'a döndüğü ileri sürüldü.

Cvancara'nın geçmişe dönük maaşını talep etmek için Antalyaspor'a dava açtığı iddia edildi.

Öte yandan Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schröder, Alman basınından Kicker'a yaptığı açıklamada Cvancara'nın 2 Ocak'ta başlayacak olan ikinci yarı hazırlıkları için kulübe döneceğini doğruladı.

İLGİNÇ TESADÜF

Haberde, 25 yaşındaki futbolcunun Alman takımının Belek'te yapacağı kamp için Antalya'ya dönecek olmasının ise ilginç bir tesadüf olduğu vurgulandı.

Tomas Cvancara, Antalyaspor'da 13 maça çıktı ve sahada kaldığı 706 dakikada 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.