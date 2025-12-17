Antalyaspor'da Erol Bulut'la yollar ayrldı
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut'la yollar ayrıldı.
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig'de kötü gidişe son veremeyen Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut'la yollarını ayırdı. Sezona Emre Belözoğlu yönetiminde başlayan kırmızı-beyazlı ekip böylece ikinci defa antrenör değişikliğine gitmiş oldu.
Süper Lig'de 16 maç sonunda 15 puan toplayabilen Antalyaspor 15'inci sırada yer alıyor. Küme düşme hattında yer alan Akdeniz ekibi, sezon başından bu yana istediği oyunu sahaya yansıtamadı.