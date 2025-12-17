Giriş / Abone Ol
Antalyaspor'da Erol Bulut'la yollar ayrldı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor üst üste gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Erol Bulut'la yollar ayrıldı.

Spor
  • 17.12.2025 13:16
  • Giriş: 17.12.2025 13:16
  • Güncelleme: 17.12.2025 13:21
Kaynak: Spor Servisi
DHA

Süper Lig'de kötü gidişe son veremeyen Antalyaspor, teknik direktör Erol Bulut'la yollarını ayırdı. Sezona Emre Belözoğlu yönetiminde başlayan kırmızı-beyazlı ekip böylece ikinci defa antrenör değişikliğine gitmiş oldu.

Süper Lig'de 16 maç sonunda 15 puan toplayabilen Antalyaspor 15'inci sırada yer alıyor. Küme düşme hattında yer alan Akdeniz ekibi, sezon başından bu yana istediği oyunu sahaya yansıtamadı.

