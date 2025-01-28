Antalyaspor'da Hatayspor mesaisi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında oynadığı maçta Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor, 1 günlük iznin ardından cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu gözetiminde yaptığı antrenmanla başladı. 21 hafta sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda 22 puanla 14'üncü sırada yer alan Akdeniz ekibinin antrenmanı, oyuncuların ısınmasıyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra dayanıklılık çalışmasına geçti. Antrenmanın ilerleyen bölümlerinde büyük sahaya geçen Antalyasporlu oyuncular, taktik maçla çalışmalarını sonlandırdı. Kaleciler takımdan ayrı çalışırken, sakatlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt, Soner Dikmen, Burak İngenç ve Deni Milosevic antrenmana katılmadı. Antrenman boyunca teknik direktör Emre Belözoğlu oyuncularıyla yakından ilgilenirken zaman zaman isteklerini uygulamalı göstermesi dikkati çekti.

Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.