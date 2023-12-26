Antalyaspor'da hedef ligi üçüncü bitirmek

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un başkanı Sinan Boztepe, "Fenerbahçe ve Galatasaray kendi arasında mücadele ediyor. Sonraki takımlar ise adeta üçüncülük mücadelesi veriyor. Biz de üçüncü olabiliriz. Spor şanssızlığı yaşamasaydık şu anda sıralamada üçüncü ya da dördüncü pozisyondaydık." dedi.

Boztepe, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Atakaş Hatayspor maçında kalecileri Helton Leite'nin omzunun kırılmasıyla yaşadıkları şanssızlıkların Yukatel Adana Demirspor maçında kaçırılan penaltı ile sürdüğünü söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana oynadıkları 9 maçta sadece bir mağlubiyet aldıklarını belirten Boztepe, "Aynı hırsla çalışmaya devam edeceğiz. Sezon hedeflerimiz değişmedi. Ziraat Türkiye Kupası'nda başarı istiyoruz. Allah nasip ederse kupamızı evimize getirmek istiyoruz. Ligde de üst sıralarda olmak istiyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray kendi arasında mücadele ediyor. Sonraki takımlar ise adeta üçüncülük mücadelesi veriyor. Biz de üçüncü olabiliriz. Spor şanssızlığı yaşamasaydık şu anda sıralamada üçüncü ya da dördüncü pozisyondaydık." diye konuştu.