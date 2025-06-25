Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başkanı Sinan Boztepe, teknik direktör Emre Belözoğlu ile kulübün yollarının ayrıldığını bildirdi.

Boztepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Belözoğlu ile karşılıklı konuşarak anlaştıklarını söyledi.

Belözoğlu'nun kendilerinden müsaade istediğini belirten Boztepe, "Konuşarak, anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Süreçle alakalı birkaç gün içinde yeni hoca arayışlarımızı planlıyoruz" dedi.

BELÖZOĞLU DA SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Emre Belözoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'ya geldiği günden itibaren gösterilen sevginin, ilgi ve alakanın kendisinde çok özel bir yeri olacağını belirtti.

Görev süresi boyunca imkanları sonuna kadar zorlayarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Belözoğlu, şunları kaydetti:

"İmkanlarımız çerçevesinde takım olarak en iyi mücadeleyle karşılığını aldığımız bir sezonu tamamladık ve hemen yeni sezon planlamasına başladık. Ancak gelinen noktada gelecek sezon için görünen ve gerçek olan durumların görevime devam edemeyecek hale gelmesi sebebiyle ayrılma kararı aldığımı üzülerek paylaşmak istiyorum. Ayrılma kararımla ilgili daha fazla detay paylaşmayı, kulübün iç işleyişine, mahremiyetine ve mesleğime duyduğum saygı gereği uygun bulmuyorum."

Teknik direktör Emre Belözoğlu, Antalyaspor'un başında 20 resmi maça çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı.