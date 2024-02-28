Antalyaspor'dan Sinan Boztepe'nin PFDK'ye sevkine tepki

Antalyaspor AŞ. Yönetim Kurulu, başkan Sinan Boztepe'nin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesine tepki gösterdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten "Futbolda adalet istiyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray karşılaşmasında kamuoyu tarafından skandal olarak değerlendirilen hakem kararları sonrası haklı adalet arayışlarının, ülke çapında yankı bulduğu kaydedildi.

Başkan Sinan Boztepe'nin medyada yer alan beyanatı sonrası PFDK'ye sevk edildiği hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Sinan Boztepe'nin söz konusu maçın ardından yaptığı açıklamalar, doğru tespitler içeren bir isyan haykırışıdır. Ancak ülkemizin futbol ikliminde hakkı yenenin adalet arayışı her zaman olduğu gibi ceza olarak geri dönmektedir."