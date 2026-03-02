Antalyaspor-Fenerbahçe maçında Alper Akarsu’nun yönetimi nasıldı: Eski hakemler değerlendirdi

Süper Lig’de Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından Trio yorumcuları, hakem Alper Akarsu’nun performansını değerlendirdi.

İLK YARIDA FAUL STANDARDI ELEŞTİRİSİ

Trio yorumcuları, maçın ilk 30 dakikasında faul standardının oturmadığını vurguladı. Yiğit Efe’nin ilk dakikalardaki müdahalesinde en azından uyarı yapılması gerektiği, İsmail Yüksek’e yapılan net faulün atlandığı görüşü dile getirildi. Buna karşılık Ballet’nin bazı pozisyonlarda “kendi kendine düşmesi” nedeniyle verilen faullerin hatalı olduğu ifade edildi.

KIRILMA ANI: 54. DAKİKA

Tartışmaların merkezine oturan 54. dakikadaki pozisyonda Trio oy birliğiyle penaltı gerektiğini savundu. Yorumculara göre Paal’in Mert Müldür’e yaptığı ilk basma “açık ve bariz” ihlal niteliği taşıyor. Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, ikinci temasın kazara olsa bile ilk basmanın penaltı için yeterli olduğunu belirtirken, Bahattin Duran bu pozisyonda sarı kartın da çıkması gerektiğini söyledi.

VAR’A ELEŞTİRİ

Yorumcular, söz konusu pozisyonda VAR’ın devreye girmemesini de eleştirdi. Trio’ya göre görüntüler “açık kanıt” niteliği taşıyor ve hakemin ekrana çağrılması gerekiyordu. VAR’ın müdahale etmemesi, kararın en çok tartışılan yönü olarak öne çıktı.

HAKEMİN KARNESİ

Trio, genel değerlendirmede hakemin faul ve fena hareketlerde ciddi hatalar yaptığını ve verilmeyen penaltının maçın seyrini değiştirdiğini vurguladı. Yorumculara göre hem saha hakemi hem de VAR ekibi bu pozisyonda sınıfta kaldı.