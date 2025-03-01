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Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Onvo Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 01.03.2025 14:38
  • Giriş: 01.03.2025 14:38
  • Güncelleme: 01.03.2025 14:38
Kaynak: AA
Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, taktik çalıştı.

Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe maçından önceki son çalışmanın ardından uçakla İstanbul'a gidecek.

Ülker Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor müsabakasını hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

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