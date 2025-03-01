Antalyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Onvo Antalyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, taktik çalıştı.
Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe maçından önceki son çalışmanın ardından uçakla İstanbul'a gidecek.
Ülker Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor müsabakasını hakem Mehmet Türkmen yönetecek.