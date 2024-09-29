Antalyaspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu
Süper Lig'de bugün oynanacak olan 4 karşılaşmanın VAR hakemleri açıklandı. Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesinde Alper Çetin VAR hakemi olarak görev yapacak.
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig'in 7. haftasında bugün oynanacak maçların video yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu.
Saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Konyaspor maçında Direnç Tonusluoğlu, 19.00'daki Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında ise Alper Çetin VAR hakemi olarak görev yapacak.
Günün diğer maçlarının VAR'ları ise şöyle:
16.00 Eyüpspor - Gaziantep FK: Özgür Yankaya
19.00 Bodrum FK - Adana Demirspor: Mustafa İlker Coşkun