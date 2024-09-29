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Antalyaspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu

Süper Lig'de bugün oynanacak olan 4 karşılaşmanın VAR hakemleri açıklandı. Antalyaspor - Fenerbahçe mücadelesinde Alper Çetin VAR hakemi olarak görev yapacak.

Spor
  • 29.09.2024 13:20
  • Giriş: 29.09.2024 13:20
  • Güncelleme: 29.09.2024 13:23
Kaynak: Spor Servisi
Antalyaspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu
Fotoğraf: AA

Süper Lig'in 7. haftasında bugün oynanacak maçların video yardımcı hakemleri (VAR) belli oldu.

Saat 16.00'da başlayacak Trabzonspor-Konyaspor maçında Direnç Tonusluoğlu, 19.00'daki Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında ise Alper Çetin VAR hakemi olarak görev yapacak.

Günün diğer maçlarının VAR'ları ise şöyle:

16.00 Eyüpspor - Gaziantep FK: Özgür Yankaya

19.00 Bodrum FK - Adana Demirspor: Mustafa İlker Coşkun

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