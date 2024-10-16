Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? Galatasaray'da eksik ve sakat oyuncular kimler?
Trendyol Süper Lig'de 9 haftada Antalyaspor ile Galatasaray mücadele ediyor. Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman? Antalyaspor Galatasaray maçı hangi gün oynanacak? Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? DEtaylar belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray mücadele edecek.
Ligin lideri Galatasaray, Alex de Souza'lı Antalyaspor karşısında galibiyet için sahaada olacak.
Peki Antalyaspor Galatasaray maçı saat hangi gün ve saat kaçta? Galatasaray ve Antalyaspor'un form tablosu nedir? Galatasaray ve Antalyaspor'da eksik ve sakat oyuncular kimler? Detaylara bakalım.
GALATASARAY VE ANTALYASPOR'DA SAKAT OYUNCULAR KİMLER?
Galatasaray'da kas sakatlığı bulunan Barış Alper Yılmaz, Antalyaspor karşısında sahada yerini alamayacak.
Antalyaspor'da ise Emrecan Uzunhan, Bünyamin Balcı ve Erdal Rakip, sakatlıkları sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
GALATASARAY'IN FORM DURUMU
Galatasaray, son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik aldı. Galatasaray, beraberliklerini UEFA Avrupa Ligi'nde 2-2'lik skorla Rigas karşısında ve Trendyol Süper Lig'de 3-3'lük Kasımpaşa karşısında aldı.
ANTALYASPOR'UN FORM DURUMU
Antalyaspor ise oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 4 puan toplayabildi.
ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Antalyaspor Galatasaray maçı, Antalya'daki Corendon Airlines Park stadında oynanacak.
ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Antalyaspor Galatasaray maçı 19 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.
ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Antalyaspor Galatasaray maçı Bein Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI ŞİFRELİ Mİ?
Antalyaspor Galatasaray maçı Bein Sport ekranından şifreli olarak yayınlanacak.