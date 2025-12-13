Antalyaspor-Galatasaray maçından notlar

ANTALYA (AA) - Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Hesap.com Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, hafta içi deplasmanda Monaco ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçına göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılan karşılaşmada sarı kırmızılı takım; Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs, İlkay Gündoğan, Torreira, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'den oluşan ilk 11'le sahaya çıktı.

Galatasaray'da yedek kulübesinde ise Sara, Icardi, Batuhan Şen, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Arda Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile deplasmanda oynadıkları maça göre ilk 11'de biri zorunlu iki değişiklik yaptı. Buruk, sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır'ın yerine kalede Günay Güvenç'e, Sara'nın yerine de Yunus Akgün'e görev verdi.

- Antalyaspor'da bir değişiklik

Antalyaspor ise sahaya Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Giannetti, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm ve Boli ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Antalyaspor'un yedek kulübesinde ise Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Soner Dikmen, Hasan Yakub İlçin, Van de Streek, Ensar Buğra Tivsiz, Doğukan Sinik, Saric, Kağan Arıcan ve Poyraz Efe Yıldırım yer aldı.

Antalyaspor'da Erol Bulut, geçen hafta deplasmanda oynadıkları Corendon Alanyaspor karşılaşmasına göre bir değişikliğe giderek Bahadır Öztürk'ün yerine Giannetti'ye görev verdi.