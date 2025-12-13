Antalyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'de bugün oynanacak karşılaşmaların VAR hakemleri açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu akşam Antalyaspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Karaoğlan'a, AVAR'da Suat Güz eşlik edecek.

Müsabakada hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Burak Pakkan da maçın 4. hakemi olacak.

KARARLARI TARTIŞILIYOR

Karaoğlan son haftalarda verdiği kararlar nedeniyle tartışılıyor. Beşiktaş, Samsunspor maçından sonra Karaoğlan'la ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor’la oynadığı müsabakanın 36. dakikasında lehimize verilmeyen penaltıya ilişkin pozisyonun VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı ve hakem Atilla Karaoğlan’ın penaltımızı vermemek için sergilediği üstün performansı tüm Türkiye izledi.

Kamuoyuyla paylaşılan VAR kayıtlarını izlerken; kavram kargaşası yaşayan ve hatasını fark ettikten sonra düzeltmeye çalışan Karaoğlan’ın penaltımızı vermemek için yaşadığı acınası mazeret üretme paniğine Türk hakemliği adına üzülerek şahitlik ettik.

Söz konusu pozisyonda oyuncu dizini kol hizasına kaldırmış ve abartılı şekilde açtığı kolunu topa müdahale etme amacıyla yönlendirmiştir. Bu durumda topun bilerek oynanması ya da dizden sekmesi dikkate alınmaz.

Akan oyunda pozisyonu süzemeyen, sonrasında VAR monitöründe değişik açılardan tekrar tekrar izlediği net bir pozisyonda penaltı kararı vermemek için kavramları çorba yapan hakem Atilla Karaoğlan, maçın kaderine direkt olarak etki etmiştir."