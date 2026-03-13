Antalyaspor - Gaziantep FK Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Antalyaspor - Gaziantep FK maçı, futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmalar arasında yer alıyor. İki takımın da kritik puan hedefiyle sahaya çıkacağı mücadele öncesinde taraftarlar Antalyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Süper Lig’de oynanacak karşılaşmaya dair tüm detaylar.

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu kapsamında oynanacak Antalyaspor - Gaziantep FK karşılaşması 13 Mart 2026 Cuma günü futbolseverlerle buluşacak.

Karşılaşma Antalya’da bulunan Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig’de haftanın önemli mücadelelerinden biri olan Antalyaspor - Gaziantep FK maçı saat 20:00'de başlayacak.

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇ BİLGİLERİ

Maç Antalyaspor - Gaziantep FK Organizasyon Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu Tarih 13 Mart 2026 Saat 20:00 Stadyum Corendon Airlines Park Antalya Stadı

MAÇIN HAKEM KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre Antalyaspor - Gaziantep FK maçında görev yapacak hakem kadrosu şu şekilde:

Hakem: Gürcan Hasova

1. Yardımcı Hakem: Erkan Akbulut

2. Yardımcı Hakem: Ali Can Alp

Dördüncü Hakem: Melih Aldemir

VAR Hakemleri

VAR: Onur Özütoprak

AVAR: Anıl Usta

Maç Görevlileri

Gözlemci: Erol Ersoy

Temsilci: Barış Kezer

Temsilci: Cevdet Yumuşak

Temsilci: Abbas Öğraş

ANTALYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI ÖNCESİ

Süper Lig’de puan mücadelesi veren iki ekip, haftanın kritik karşılaşmalarından birinde karşı karşıya gelecek. Antalyaspor - Gaziantep FK maçı, özellikle haftanın açılış mücadelelerinden biri olması nedeniyle futbolseverlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Taraftarlar karşılaşma öncesinde özellikle Antalyaspor Gaziantep FK maçı saat kaçta, Antalyaspor Gaziantep FK maçı ne zaman ve Süper Lig Antalyaspor Gaziantep maçı gibi arama terimlerini yoğun şekilde araştırıyor.

