Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 12.08.2025 23:42
  • Giriş: 12.08.2025 23:42
  • Güncelleme: 12.08.2025 23:43
Kaynak: AA
Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

ANTALYA (AA) - Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından verilen iki günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki idmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

BirGün'e Abone Ol