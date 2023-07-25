Antalyaspor, Ghacha ile yollarını ayırdı

Antalyaspor, Houssam Eddine Ghacha ile yollarını ayırdı. Cezayirli futbolcu, Tunus’un Esperance takımına transfer oldu.

Antalyaspor, 2023-2024 sezonu kadro yapılanması çerçevesinde kadroda düşünülmeyen ve yeterli verim alınamayan oyuncularla yollarımını ayırmaya devam ediyor. Daha önce Alperen Uysal, Admir Mehmedi ve Shoya Nakajima ile gerçekleşen ayrılıkların ardından son olarak da Houssam Eddine Ghacha ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kadroda düşünülmeyen oyuncuların fesih bedelleri üzerinden yapılan tasarrufun 2 milyon 850 bin euroyu bulduğu belirtildi.