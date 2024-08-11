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Antalyaspor-Göztepe maçında gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu birinci hafta maçında Antalyaspor ve Göztepe, Corendon Airlines Park’ta karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanırken ikinci yarıda da gol sesi gelmedi. Zorlu mücadele başladığı skorla sona erdi.

Spor
  • 11.08.2024 00:23
  • Giriş: 11.08.2024 00:23
  • Güncelleme: 11.08.2024 00:29
Kaynak: ANKA
Antalyaspor-Göztepe maçında gol sesi çıkmadı
ANKA

Antalyaspor ve Göztepe Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında karşı karşıya geldi.

Antalyaspor'un sahasında oynanan mücadeleyi Zorbay Küçük yönetti. Mücadele başladığı skorla 0-0 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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