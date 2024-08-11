Antalyaspor-Göztepe maçında gol sesi çıkmadı
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu birinci hafta maçında Antalyaspor ve Göztepe, Corendon Airlines Park’ta karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanırken ikinci yarıda da gol sesi gelmedi. Zorlu mücadele başladığı skorla sona erdi.
Kaynak: ANKA
Antalyaspor ve Göztepe Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında karşı karşıya geldi.
Antalyaspor'un sahasında oynanan mücadeleyi Zorbay Küçük yönetti. Mücadele başladığı skorla 0-0 eşitlikle sona erdi.
Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.