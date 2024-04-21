Antalyaspor - Hatayspor: 2-1

Antalyaspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında oynadığı maçta Hatayspor'u Adam Buksa ve Bytyqi'nin golleriyle 2-1 yendi.

13'üncü dakikada Hatayspor'da Massanga'nın çok uzaklardan yerden sert vuruşunu kaleci Helton Leite tokatlayarak kornere çeldi.

24'üncü dakikada Hatayspor atağında sol kanattan ceza sahasına doğru kullanılan uzun taç atışında Strandberg yakın mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Helton Leite gole izin vermezken, dönen topu altı pas içinde önünde bulan Maksimovic'in vuruşu ise üstten auta çıktı.

26'ncı dakikada Dele-Bashiru, ceza sahası sol çaprazında sıfıra inerek pasını içeriye çevirirken, Rivas'ın şutunda kaleci Helton Leite gole izin vermedi. Savunmadan dönen topu iyi takip eden Dele-Bashiru'nun altı pas önünden vuruşu ağlara gitti: 0-1.

İlk yarı Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

49'uncu dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ceza alanına ortasında topu kontrol eden Van de Streek'in yaptığı vuruş yandan auta çıktı.

53'üncü dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Dele-Bashiru'nun çektiği şutu kaleci kurtarırken, topu önünde bulan Strandberg'in vuruşu ise auta gitti.

63'üncü dakikada sağ kanattan topu sürükleyen Van de Streek'in yerden ortasına ceza alanı dışında topu önünde bulan Safuri'nin sert vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

67'nci dakikada sağ kanattan Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı içerisi penaltı noktasına ortasına iyi yükselen Adam Buksa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

78'inci dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Strandberg'in sert vuruşunu kaleci Helton Leite iki hamlede kurtardı.

85'inci dakikada ceza alanı içerisi sağ çaprazda topla buluşan Safuri'nin sert vuruşunu kaleci Erce kurtarırken, boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

90+2'nci dakikada ceza alanı dışında topu alan Bytyqi'nin sert vuruşu kaleci Erce Kardeşler'in üzerinden ağlara gitti: 2-1.

Mücadele Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.