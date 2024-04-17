Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kaynak: AA
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre Akdeniz ekibi, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde antrenman yaptı.
Futbolcular, idmanda dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Antalyaspor ile Hatayspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak.