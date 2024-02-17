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Antalyaspor, İstanbulspor maçına hazır

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 17.02.2024 13:38
  • Giriş: 17.02.2024 13:38
  • Güncelleme: 17.02.2024 13:38
Kaynak: AA
Antalyaspor, İstanbulspor maçına hazır

Kırmızı-beyazlılar, İstanbulspor karşılaşması öncesi son antrenmanında, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde taktik çalıştı.

İdmanın ardından kampa giren Akdeniz ekibi, maç saatini beklemeye başladı.

Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor mücadelesi, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak.

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