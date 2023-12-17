Antalyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa ile 20 Aralık Çarşamba günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Akdeniz ekibinin, kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki gerçekleştirdiği idman, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması ile başladı.
Antrenman, dayanıklılık ve taktik ağırlıklı çalışma ile sona erdi.
Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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