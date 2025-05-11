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Antalyaspor, Kayserispor maçına hazır

Ajans Haberleri
  • 11.05.2025 12:32
  • Giriş: 11.05.2025 12:32
  • Güncelleme: 11.05.2025 12:32
Kaynak: AA
Antalyaspor, Kayserispor maçına hazır

ANTALYA (AA) - Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Bellona Kayserispor'a konuk olacak Onvo Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Akdeniz temsilcisi, akşam saatlerinde özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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