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Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 10.12.2024 22:40
  • Giriş: 10.12.2024 22:40
  • Güncelleme: 10.12.2024 22:40
Kaynak: AA
Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Ligdeki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinin ardından iki gün izin yapan kırmızı-beyazlılar, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıkları için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, 15 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

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