Antalyaspor kupada Bodrum FK'ye konuk olacak
Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.
Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.30'da başlayacak.
Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayıp, özel uçakla Bodrum'a gidecek.
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Onvo Antalyaspor'un başındaki ilk kupa müsabakası özelliği taşıyan Bodrum FK maçında, sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Soner Dikmen, Emre Uzun, Deni Milosevic ve Burak İngenç forma giyemeyecek.
Kupaya 4. turdan katılan kırmızı-beyazlılar, sahasında Küçükçekmece Sinopspor'u 4-1 yenerek tur atladı. Beşinci eleme turunda deplasmanda Muşspor ile karşılaşan, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayan Akdeniz temsilcisi, adını grup aşamasına yazdırdı.
Antalyaspor, gruptaki ilk maçında sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.