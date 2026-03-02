Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun durumu belli oldu

Fenerbahçe'de dün oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun durumu belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo’nun dün akşam oynanan H. Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Sağlık Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Tecrübeli futbolcunun yaklaşık dört hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.