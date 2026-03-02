Giriş / Abone Ol
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Nelson Semedo'nun dört hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Spor
  • 02.03.2026 14:29
  • Giriş: 02.03.2026 14:29
  • Güncelleme: 02.03.2026 14:36
Kaynak: Spor Servisi
Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun durumu belli oldu
AA

Fenerbahçe'de dün oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun durumu belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo’nun dün akşam oynanan H. Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Sağlık Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Tecrübeli futbolcunun yaklaşık dört hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

