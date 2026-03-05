Antalyaspor - Samsunspor Maçı Hangi Kanalda, Ne Zaman? Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Samsunspor Maçı Yayın Bilgisi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri olan Antalyaspor - Samsunspor maçı, grup aşamasındaki kritik mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor. Taraftarlar ise özellikle Antalyaspor Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun yanıtını araştırıyor.

B Grubu’nda zirve mücadelesi veren Samsunspor ile henüz puanla tanışamayan Antalyaspor’un karşı karşıya geleceği bu mücadele, futbolseverler için oldukça önemli. İşte Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Samsunspor maçı hakkında merak edilen tüm detaylar…

ANTALYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu kapsamında oynanacak Antalyaspor - Samsunspor karşılaşması bugün futbolseverlerle buluşacak.

Maç Tarih Saat Stadyum Antalyaspor - Samsunspor 5 Mart 2026 Perşembe 20.30 Corendon Airlines Park Antalya Stadı

Karşılaşma Antalya’da bulunan Corendon Airlines Park’ta oynanacak.

ANTALYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise maçın yayın bilgisi oldu.

Antalyaspor - Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası maçı, A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler mücadeleyi herhangi bir ücret ödemeden canlı olarak takip edebilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI B GRUBU'NDA PUAN DURUMU

Karşılaşma öncesinde B Grubu’nda dikkat çeken bir tablo bulunuyor. Samsunspor grup aşamasında oynadığı tüm maçları kazanarak zirvede yer alırken, Antalyaspor henüz puanla tanışamadı.

Samsunspor: 3 maç, 3 galibiyet, 9 puan – Grup lideri

3 maç, 3 galibiyet, 9 puan – Grup lideri Antalyaspor: 3 maç, 3 mağlubiyet, 0 puan – Son sırada

Bu nedenle Antalyaspor sahasında oynayacağı bu mücadelede ilk galibiyetini almak isterken, Samsunspor ise liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

ANTALYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak mücadele Antalya’da bulunan Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda gerçekleştirilecek. Antalyaspor’un iç saha avantajıyla sahaya çıkacağı karşılaşmada tribün atmosferinin de yüksek olması bekleniyor.

ANTALYASPOR - SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor Muhtemel İlk 11

Okan Kocuk

Joe Mendes

Yunus Emre Çift

Van Drongelen

Toni Borevkovic

Logi Tomasson

Yalçın Kayan

Celil Yüksel

Tanguy Coulibaly

Elayis Tavsan

Marius Mouandilmadji

Antalyaspor Muhtemel İlk 11

Cuesta

Veysel

Giannetti

Hüseyin

Paal

Ceesay

Soner

Ballet

Saric

Storm

Streek

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu karşılaşmasında düdük Abdullah Buğra Taşkınsoy'da olacak. Tecrübeli hakemin yöneteceği mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek.

ANTALYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Samsunspor grupta oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puan topladı.

Antalyaspor henüz puan alamadı ve grupta son sırada bulunuyor.

Karşılaşma Antalya’da oynanacak.

Maç A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

