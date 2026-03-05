Antalyaspor - Samsunspor Maçı Hangi Kanalda, Ne Zaman? Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Samsunspor Maçı Yayın Bilgisi
Antalyaspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusu Ziraat Türkiye Kupası heyecanını takip eden futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. B Grubu’nda oynanacak Antalyaspor Samsunspor maçı, puan tablosunu doğrudan etkileyebilecek kritik mücadelelerden biri olacak. Antalya’da oynanacak karşılaşmanın yayın bilgileri, muhtemel 11’leri ve maç saati futbolseverler tarafından merak edilirken, işte Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Samsunspor maçına dair tüm detaylar.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri olan Antalyaspor - Samsunspor maçı, grup aşamasındaki kritik mücadelelerden biri olarak öne çıkıyor. Taraftarlar ise özellikle Antalyaspor Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun yanıtını araştırıyor.
B Grubu’nda zirve mücadelesi veren Samsunspor ile henüz puanla tanışamayan Antalyaspor’un karşı karşıya geleceği bu mücadele, futbolseverler için oldukça önemli. İşte Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Samsunspor maçı hakkında merak edilen tüm detaylar…
ANTALYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu kapsamında oynanacak Antalyaspor - Samsunspor karşılaşması bugün futbolseverlerle buluşacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Stadyum
|Antalyaspor - Samsunspor
|5 Mart 2026 Perşembe
|20.30
|Corendon Airlines Park Antalya Stadı
Karşılaşma Antalya’da bulunan Corendon Airlines Park’ta oynanacak.
ANTALYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise maçın yayın bilgisi oldu.
Antalyaspor - Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası maçı, A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler mücadeleyi herhangi bir ücret ödemeden canlı olarak takip edebilecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI B GRUBU'NDA PUAN DURUMU
Karşılaşma öncesinde B Grubu’nda dikkat çeken bir tablo bulunuyor. Samsunspor grup aşamasında oynadığı tüm maçları kazanarak zirvede yer alırken, Antalyaspor henüz puanla tanışamadı.
- Samsunspor: 3 maç, 3 galibiyet, 9 puan – Grup lideri
- Antalyaspor: 3 maç, 3 mağlubiyet, 0 puan – Son sırada
Bu nedenle Antalyaspor sahasında oynayacağı bu mücadelede ilk galibiyetini almak isterken, Samsunspor ise liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
ANTALYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak mücadele Antalya’da bulunan Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda gerçekleştirilecek. Antalyaspor’un iç saha avantajıyla sahaya çıkacağı karşılaşmada tribün atmosferinin de yüksek olması bekleniyor.
ANTALYASPOR - SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER
Samsunspor Muhtemel İlk 11
- Okan Kocuk
- Joe Mendes
- Yunus Emre Çift
- Van Drongelen
- Toni Borevkovic
- Logi Tomasson
- Yalçın Kayan
- Celil Yüksel
- Tanguy Coulibaly
- Elayis Tavsan
- Marius Mouandilmadji
Antalyaspor Muhtemel İlk 11
- Cuesta
- Veysel
- Giannetti
- Hüseyin
- Paal
- Ceesay
- Soner
- Ballet
- Saric
- Storm
- Streek
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu karşılaşmasında düdük Abdullah Buğra Taşkınsoy'da olacak. Tecrübeli hakemin yöneteceği mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek.
ANTALYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR
- Samsunspor grupta oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puan topladı.
- Antalyaspor henüz puan alamadı ve grupta son sırada bulunuyor.
- Karşılaşma Antalya’da oynanacak.
- Maç A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Antalyaspor - Samsunspor maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu kapsamında oynanacak Antalyaspor - Samsunspor maçı 5 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak.
Antalyaspor - Samsunspor maçı saat kaçta?
Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Antalyaspor - Samsunspor maçı hangi kanalda?
Mücadele A Haber ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Antalyaspor - Samsunspor maçı nerede oynanacak?
Karşılaşma Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak.
Antalyaspor - Samsunspor maçının hakemi kim?
Karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.