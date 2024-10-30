Antalyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kaynak: AA
Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ardından iki gün izin yapan kırmız-beyazlılar, Samsunspor maçının hazırlıkları için akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve taktik çalışmasıyla sona erdi.
Antalyaspor, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.