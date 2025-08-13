Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Antalyaspor, Süper Lig'de 9 sezon sonra "ilk" peşinde

Lige 4 sezon sonra galibiyetle başlayan kırmızı-beyazlılar, Kasımpaşa'dan sonra Gençlerbirliği'ni de yenmek istiyor - Akdeniz ekibi bu karşılaşmadan galip ayrılması durumunda 9 sezon sonra Süper Lig’de ilk kez 2'de 2 yapacak

Ajans Haberleri
  • 13.08.2025 11:37
  • Giriş: 13.08.2025 11:37
  • Güncelleme: 13.08.2025 11:37
Kaynak: AA
Antalyaspor, Süper Lig'de 9 sezon sonra "ilk" peşinde

ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Süper Lig'e 4 sezon sonra galibiyetle başlayan Antalyaspor, Gençlerbirliği maçını da kazanıp 9 sezon sonra 2'de 2 yaparak başlamayı hedefliyor.

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ligin ilk haftası konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, 4 sezon sonra lige galibiyetle başladı.

Antalyaspor, en son 2020-21 sezonunda ilk hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni iç sahada 2-0 yenmişti.

Ligin ikinci haftasında Gençlerbirliği ile 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Hesap.com Antalyaspor, bu mücadeleden de galip ayrılması durumunda 9 sezon sonra ligin ilk iki haftasındaki en iyi performansına ulaşacak.

Kırmızı-beyazlılar, en son 2015-16 sezonunda ilk hafta deplasmanda Başakşehir'i 3-2, ikinci hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etmişti.

- Son 10 sezonda ilk iki hafta sonuçları

Antalyaspor'un Süper Lig’de geride kalan son 10 sezonda ilk iki hafta maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

SezonMaçHaftaSkor
2015-2016Başakşehir-Antalyaspor1. hafta2-3
2015-2016Antalyaspor-Gençlerbirliği2. hafta3-1
2016-2017Antalyaspor-Osmanlıspor1. hafta0-0
2016-2017Alanyaspor-Antalyaspor2. hafta2-1
2017-2018Beşiktaş-Antalyaspor1. hafta2-0
2017-2018Antalyaspor-Akhisarspor2. hafta2-2
2018-2019Kayserispor-Antalyaspor1. hafta2-0
2018-2019Antalyaspor-Konyaspor2. hafta3-3
2019-2020Göztepe-Antalyaspor1. hafta0-1
2019-2020Antalyaspor-Denizlispor2. hafta0-2
2020-2021Antalyaspor-Gençlerbirliği1. hafta2-0
2020-2021Beşiktaş-Antalyaspor2. hafta1-1
2021-2022Antalyaspor-Göztepe1. hafta1-1
2021-2022Fenerbahçe-Antalyaspor2. hafta2-0
2022-2023Antalyaspor-Galatasaray1. hafta0-1
2022-2023Ümraniyespor-Antalyaspor2. hafta0-1
2023-2024Trabzonspor-Antalyaspor1. hafta1-0
2023-2024Antalyaspor-Konyaspor2. hafta1-1
2024-2025Antalyaspor-Göztepe1. hafta0-0
2024-2025Beşiktaş-Antalyaspor2. hafta4-2
BirGün'e Abone Ol