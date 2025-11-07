Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile karşılaşacak

ANTALYA (AA) - Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Akdeniz temsilcisinde tedavisi devam eden Erdoğan Yeşilyurt, Hasan Yakub İlçin ile kaleci Julian Cuesta ve sarı kart cezalısı Ramzi Safuri, müsabakada forma giyemeyecek.

Sezonda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, 12. sırada yer alıyor.