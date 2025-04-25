Antalyaspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak
Kaynak: AA
ANTALYA (AA) - Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Net Global Sivasspor'a konuk olacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek.
Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Onvo Antalyaspor, 40 puanla 12. sırada yer alıyor.
Geçen haftayı bay geçen Akdeniz ekibinde, sarı kart cezalısı Erdal Rakip ile sakatlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun dışında eksik bulunmuyor.
Onvo Antalyaspor, sezonun ilk yarısındaki maçta Net Global Sivasspor'u 2-1 yenmişti.