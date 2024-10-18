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Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 18.10.2024 11:06
  • Giriş: 18.10.2024 11:06
  • Güncelleme: 18.10.2024 11:07
Kaynak: AA
Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sezonun ilk 8 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Akdeniz ekibi, 8 puanla 14. basamakta bulunuyor. Galatasaray ise topladığı 22 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Bünyamin Balcı ve Emrecan Uzunhan maçta forma giyemeyecek.

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