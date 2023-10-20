Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
Kaynak: AA
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligin ilk 8 haftasında 2 galibiyet, üçer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan; bu mücadelelerde 9 gol atıp, kalesinde 10 gol gören Akdeniz ekibi 9 puanla 13. sırada yer alıyor.
Bitexen Antalyaspor'da sakatlığı süren Ufuk Akyol dışında eksik bulunmuyor.
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