Antalyaspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü’ne konuk olacak
Kaynak: AA
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile yarın deplasmanda karşılaşacak.
Mücadele Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
Ligin ilk 11 haftasında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan; bu mücadelelerde 13 gol atıp, kalesinde 13 gol gören Akdeniz ekibi 15 puanla 8. sırada yer alıyor.
Son iki maçını RAMS Başakşehir ve Beşiktaş karşısında kazanan kırmızı-beyazlılar, Ankara deplasmanından da üç puanla dönüp, ligdeki çıkışına devam etmek istiyor.
Bitexen Antalyaspor'da sakatlığı süren Güray Vural ile Gerrit Holtmann dışında eksik bulunmuyor.
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