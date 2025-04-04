Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 04.04.2025 10:23
  • Giriş: 04.04.2025 10:23
  • Güncelleme: 04.04.2025 10:23
Kaynak: AA
Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u konuk edecek

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Reeder Samsunspor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 28 müsabakada 10 galibiyet, 6 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşayan Akdeniz temsilcisi, 36 puan topladı.

Son 3 iç saha maçını kazanan Antalyaspor'da sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Bahadır Öztürk dışında eksik bulunmuyor.

Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor ile sezonun ilk yarısında oynadığı müsabakayı 2-0 kaybetti.

BirGün'e Abone Ol