Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Bitexen Antalyaspor, son oynadıkları Siltaş Yapı Pendikspor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahada yer aldı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzonspor karşısında Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Bytyqi ile Erdal Rakip'in yerine Veysel Sarı, Larsson, Kaluzinski, Jehezkel'e şans verdi.
Ligde evinde oynadığı son 6 maçı kaybetmeyen 28 puan toplayan Bitexen Antalyaspor sahaya Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Jahezkel, Safuri, Saric, Larsson, Buksa ile sahaya çıktı.
Akdeniz temsilcisinde yedeklerde ise Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Milosevic, Ömer Toprak, Van de Streek, Ege Bilsel, Bytyqi, Emre Uzun, Assombalonga yer aldı.