Antalyaspor'un deplasmanda galibiyet hasreti son buldu
Kaynak: AA
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3-2'lik Atakaş Hatayspor galibiyetiyle dış sahada 5 maç sonra kazandı.
Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 10. haftasında 27 Ekim 2024'te Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendikten sonra deplasmanda kazanamama durumuna Hatayspor galibiyetiyle son verdi.
Akdeniz temsilcisi, Atakaş Hatayspor müsabakasından önceki dış saha mücadelelerinde Reeder Samsunspor ve Gaziantep FK'ye 2-0, Trabzonspor'a 5-0, Göztepe'ye 1-0 yenildi, TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sezon deplasmanda ikinci galibiyetini elde eden Antalyaspor, 22. hafta sonunda puanını 25'e çıkardı.