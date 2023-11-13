Antalyaspor Voleybol Takımı set vermedi

TVF Kadınlar 2. Lig 8. Grup’ta mücadele eden Antalyaspor Voleybol Takımı, sahasında konuk ettiği Zirve Gençlik ve Spor Kulübünü 3-0 mağlup etti.

Muratpaşa Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda sarı siyahlı rakibi ile karşılaşan Antalyaspor, müsabakanın 25-11, 25-11 ve 25-17 biten setleri sonucunda geçen hafta olduğu gibi bu hafta da salondan set vermeden galip ayrılan taraf oldu.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Baş Antrenör Veysel Gürsoy, her geçen hafta hem bireysel hem de takım olarak yükselen bir form grafiğine sahip olduklarını söylerken; önümüzdeki haftalar için de sahada daha mücadeleci, istekli ve seyir zevki yüksek voleybol oynayan bir takım oluşturma amacında olduklarını vurguladı.

Bu galibiyet ile birlikte puanını 9’a yükselten Filenin Akrepleri, pazar günü Denizli deplasmanında Pamukkale Belediyesi Uğur Spor Kulübü ile karşılaşacak.