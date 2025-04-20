Antalyaspor’da yeni altyapı koordinatörü Nedim Yiğit oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da altyapı koordinatörlüğü görevine Nedim Yiğit getirildi.

Antalyaspor’da Ferda Romanlı’dan boşalan altyapı koordinatörlüğü görevi için Nedim Yiğit ile anlaşma sağlandı. Resmi imzaların atılmasının ardından resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Yiğit, "Antalyaspor ve Antalya şehrini en güzel şekilde temsil edecek, ahlaki davranışa sahip olan ve sportif başarılar elde edecek sporcuların yetiştirilmesine katkıda bulunmak için bu şansı bana veren Antalyaspor camiasına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.