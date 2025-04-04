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Antalya’ya nisan ayında kar sürprizi

Antalya’da nisan ayında kar sürprizi yaşandı. Akseki-Seydişehir karayolunda 5 kilometrelik mesafeye kar yağdı. Kar yağışı yaklaşık iki saat sürdü. Karayolları ekipleri iş makinası ile anında kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Güncel
  • 04.04.2025 22:33
  • Giriş: 04.04.2025 22:33
  • Güncelleme: 04.04.2025 22:36
Kaynak: İHA
Antalya’ya nisan ayında kar sürprizi
İHA


Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir yolunda ve 1825 metre rakımlı Alacabel’de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağdı.

Kar yağışı saat 16.30 sıralarında Akseki-Seydişehir karayolunun yaklaşık 5 kilometrelik mesafesinde etkili oldu. 
Bölgede kar yağışı ile birlikte Karayolları ekipleri iş makinası ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı. 1825 metre rakımlı Alacabel’de kısa süren yağış sonrası kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı. Kar yağışının başlaması ile birlikte Akseki Bölge ekipleri 1825 metre rakımlı Alacabel’güvenlik önlemleri aldı.

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