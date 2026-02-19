Antarktika’da deniz seviyesi neden daha düşük?

Yerçekiminin Dünya genelinde sabit olduğu düşünülse de, aslında kuvveti bölgeden bölgeye değişiyor.

Bu yerçekimi zayıflığının sırrı, ayaklarımızın binlerce kilometre altındaki jeolojik süreçlerde gizli.

Dünya’nın çekirdeğinden gelen ısı, manto tabakasındaki kayaları eriterek onları daha hafif ve akışkan hale getiriyor. Tıpkı bir lav lambasındaki kabarcıklar gibi yükselen bu sıcak kaya kütleleri, Antarktika’nın altındaki toplam kütle ağırlığını azaltıyor.

Kütle azaldıkça yerçekimi de zayıflıyor. Bu da bölgedeki okyanus sularının adeta tutunamayarak yerçekiminin daha baskın olduğu uzak bölgelere doğru çekilmesine neden oluyor.

Antarktika’nın altındaki bu süreçlerin en az 70 milyon yıldır devam ettiği belirtiliyor.

Independent Türkçe’nin Hakemli dergi Scientific Reports’ta yayımlanan araştırmadan aktardığına göre, bu yerçekimi değişimlerinin zaman içinde nasıl geliştiği incelendi. Deprem verileri ve fizik temelli modeller kullanılarak hazırlanan yerçekimi haritaları, Antarktika’daki anomaliyi doğruladı.

JEOLOJİK SÜREÇLERDEN KAYNAKLANIYOR

Araştırmacılar, yerçekimi farklılıklarının yalnızca deniz seviyesini değil, kıtanın buz tabakalarının büyümesi ve istikrarını da etkileyebileceğini düşünüyor. Çünkü yerçekimi, hem okyanus akıntılarının hem de suyun kıtasal dağılımının belirlenmesinde rol oynuyor.

Çalışmanın ortak yazarlarından Alessandro Forte, Dünya’nın iç yapısını daha iyi anlamanın, büyük buz tabakalarının nasıl oluştuğunu ve nasıl dengede kaldığını açıklamada kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.

Araştırma, Antarktika’daki düşük deniz seviyesinin yalnızca yüzey koşullarından değil, gezegenin derinliklerinde milyonlarca yıldır süren jeolojik süreçlerden kaynaklandığını ortaya koyuyor.