Antarktika’da sessiz felaket: Penguenler tüy dökümü sırasında yok oluyor

Bilim insanları, imparator penguenlerin her yıl yaşadığı ve hayatta kalmaları için zorunlu olan tüy dökümü döneminin, Antarktika’da hızlanan iklim değişikliği nedeniyle ölümcül hale geldiğini ortaya koydu.

BBC'de yer alan habere göre, Penguenler her yıl, eski ve yıpranmış tüylerini tamamen döküp yerine yeni, su geçirmez bir tüy tabakası çıkarıyor.

"BUZULLARIN ERİMESİ, GÜVENLİ ALANLARI KALDIRDI"

Bu süreçte haftalarca yüzemiyorlar ve mutlaka sabit deniz buzları üzerinde kalmaları gerekiyor. Ancak 2022-2024 yılları arasında Antarktika’daki yaz deniz buzlarının büyük ölçüde erimesi, bu güvenli alanları ortadan kaldırdı.

Uydu görüntüleriyle penguenleri izleyen bilim insanları artık çoğu koloniyi göremediklerini söylüyor. En büyük korku ise binlerce penguenin, tüyleri olmadığı için Antarktika’nın buz gibi sularında donarak ölmüş olması.

Araştırmayı yürüten ve 20 yıldır imparator penguenler üzerinde çalışan Peter Fretwell, “Bu gerçekten ‘Aman Tanrım’ dediğimiz bir andı. Bir anda şunu düşünüyorsunuz: Onları kurtarmak için hâlâ zamanımız var mı?” ifadelerini kullandı.

EN KRİTİK YAŞAM ALANLARINDAN BİRİ

Araştırma, bilim dergisi Communications Earth & Environment’ta yayımlandı ve özellikle Batı Antarktika’ya odaklanıyor. Bu bölge, dünyadaki imparator penguenlerin yüzde 30-40’ına ev sahipliği yapıyor ve türün en kritik yaşam alanlarından biri.

İmparator penguenler, her yıl “felaket tüy dökümü” olarak adlandırılan bu dönem için binlerce kilometre yol kat ederek uygun buz alanları arıyor. Bu süreç 30-40 gün sürüyor ve son derece yorucu.

Fretwell durumu şu ifadelerle özetliyor: “Bu dönem, yetişkin penguenler için muhtemelen en tehlikeli zaman. Çünkü suya girerlerse büyük ihtimalle ölürler.”

İZLER KAYBOLDU

Uydu görüntülerinde 2019-2021 yıllarında, penguenlerin tüy döktüğü alanlarda büyük kahverengi tüy yığınları net biçimde görülebiliyordu. Ancak 2022’den itibaren bu izler büyük ölçüde kayboldu.

Antarktika’daki yaz deniz buzları, 2022’de dramatik biçimde azaldı. Ortalama 2,8 milyon kilometrekare olan buz alanı, 2023’te rekor düşük seviye olan 1,79 milyon kilometrekareye geriledi. 2025’te kısmi bir toparlanma yaşansa da penguenlerin sayısı hâlâ çok düşük.

Fretwell penguenlerin yerinde olmadıklarını belirterek, “Orada olmaları gerekiyordu ama yalnızca 25 küçük grup görebildik. Bu yıl da buzlar biraz daha iyi olmasına rağmen sadece birkaç penguen seçilebiliyor” dedi.

GÖÇ ETMİŞ OLABİLİRLER

Bazı penguenlerin Doğu Antarktika’ya göç etmiş olabileceği düşünülüyor, ancak bu durum da üreme düzenlerini bozarak nüfus kaybına yol açmış olabilir.

Uzun vadede penguenlerin hayatta kalma şansı, sığ buz raflarına uyum sağlamalarına bağlı. Bazı grupların bunu denemeye başladığı görülüyor ancak bu uyumun da beslenme ve üreme açısından ağır bedelleri olabilir.

Araştırmacılar, bu bulguların imparator penguenlerin yok oluş takvimini öne çekebileceğini söylüyor. Daha önce yüzyıl sonu işaret edilirken, artık bu tarihin çok daha yakın olabileceği konuşuluyor.