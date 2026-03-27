Antarktika’daki “Kan Şelalesi”nin gizemi çözüldü

Antarktika’nın en çarpıcı doğa olaylarından biri olan ve “Kan Şelalesi” olarak bilinen kırmızı akıntının ardındaki mekanizma çözüldü. Yeni yayımlanan bilimsel çalışma, buzulun altındaki tuzlu suyun basınçla yüzeye itilmesinin bu ürkütücü görüntüyü yarattığını ortaya koydu.

Antarktika’daki McMurdo Kuru Vadileri’nde yer alan ve ilk kez 1911’de keşfedilen “Kan Şelalesi”, onlarca yıldır bilim dünyasının en dikkat çekici gizemlerinden biri olarak görülüyordu. Taylor Buzulu’ndan süzülen koyu kırmızı su, uzun süre farklı teorilerle açıklanmaya çalışıldı.

Önceki araştırmalar, şelalenin renginin demir açısından zengin tuzlu suyun oksijenle temas ederek paslanması sonucu oluştuğunu ortaya koymuştu. Ancak bu kırmızı akışın nasıl ve neden yüzeye çıktığı sorusu yanıtsız kalmıştı.

TUZLU SU VE BASINÇ ETKİSİ

Son çalışma ise bu eksik parçayı tamamladı. Buna göre “Kan Şelalesi”, buzulun üstte yarattığı baskı, alttaki kaya yapısı ve yakınındaki aşırı tuzlu Bonney Gölü’nün birlikte oluşturduğu karmaşık bir sistemin ürünü. Buzulun altında sıkışan tuzlu su, artan basınç nedeniyle çatlaklardan dışarı itilerek yüzeye ulaşıyor.

Bilim insanları bu süreci bir tür “basınç tahliye mekanizması” olarak tanımlıyor. Yani şelale, yalnızca görsel bir doğa olayı değil, aynı zamanda buzulun iç dinamiklerini düzenleyen bir sistemin parçası.

Dünyanın en zorlu yaşam koşullarından birine sahip McMurdo Kuru Vadileri’nde yer alan bu yapı, aşırı soğuk ve kuraklığı nedeniyle bilim insanları tarafından Mars benzeri bir ortam olarak da değerlendiriliyor. Bu nedenle “Kan Şelalesi” üzerine yapılan çalışmalar, yalnızca Dünya’daki jeolojik süreçleri değil, başka gezegenlerde yaşam ihtimalini anlamak açısından da önem taşıyor.