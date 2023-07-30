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Ante Rebic, Beşiktaş için İstanbul'da: 7 numaralı formayı giyeceğim

Milan'da forma giyen Ante Rebic, Beşiktaş için İstanbul'a geldi. Burada açıklamalarda bulunan Rebic, "Buraya geldiğim için mutluyum. Arkadaşlarımla ve hocamla tanışmak istiyorum. 7 numaralı formayı giyeceğim" dedi.

Spor
  • 30.07.2023 16:37
  • Giriş: 30.07.2023 16:37
  • Güncelleme: 30.07.2023 16:39
Kaynak: DHA
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Ante Rebic, Beşiktaş için İstanbul'da: 7 numaralı formayı giyeceğim

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hırvat hücum oyuncusu Ante Rebic, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Ante Rebic'i İstanbul'a getirdi. 29 yaşındaki futbolcuyu taşıyan özel uçak, saat 16.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. 

Havalimanında kendisini karşılaşmaya gelen Beşiktaşlı taraftarlara üçlü çektiren Rebic, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rebic, "Buraya geldiğim için mutluyum. Arkadaşlarımla ve hocamla tanışmak istiyorum. 7 numaralı formayı giyeceğim. Gelmeden önce Vida ile konuştum. Gayet güzel konuştu. Her şey olumlu" ifadelerini kullandı."

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