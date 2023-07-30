Ante Rebic, Beşiktaş için İstanbul'da: 7 numaralı formayı giyeceğim

Milan'da forma giyen Ante Rebic, Beşiktaş için İstanbul'a geldi. Burada açıklamalarda bulunan Rebic, "Buraya geldiğim için mutluyum. Arkadaşlarımla ve hocamla tanışmak istiyorum. 7 numaralı formayı giyeceğim" dedi.

Spor 30.07.2023 16:37 Giriş: 30.07.2023 16:37

Güncelleme: 30.07.2023 16:39 Kaynak: DHA

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