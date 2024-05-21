‘Antep fıstıklı Nutella’ ile ilgili gerçek ne?

Nutella’nın Antep fıstıklı versiyonunun satışa sunulduğu iddiası kafaları karıştırdı. Ancak olayın kurgu olduğu ortaya çıktı. Nutella’nın Antep fıstıklı bir versiyonu bulunmuyor.

Yaşam 21.05.2024 10:57 Giriş: 21.05.2024 10:57

Güncelleme: 21.05.2024 11:02 Kaynak: Haber Merkezi

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