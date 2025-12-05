Antep'te 2 kadına cinsel saldırı ve şantaj: 1 kişi tutuklandı

Gaziantep'te 'iş bulma' ve 'sosyal yardım sağlama' vaadiyle kandırdığı 2 kadına şantaj yaparak cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen Mehmet K. tutuklandı.

Polis ekipleri, şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet K'nin ekonomik sorun yaşayan kadınlara ‘'iş bulma' ve 'sosyal yardım sağlama' vaadinde bulunduğunu tespit etti.

Mehmet K'nin ardından söz konusu kadınlara şantaj ve cinsel istismarda bulunduğunu belirlendi.

Ekipler, Mehmet K. ile olaya karıştığı belirtilen bir kadını düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet K., Ö.G. ve G.K. adlı kadınlara şantaj yaptığı ve cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.