Antep'te ağır hasarlı 5 katlı bina yıkım sırasında çöktü

Antep'te ağır hasarlı 5 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar kameraya yansırken, iş makinesi operatörü son anda kurtuldu.

Maraş merkezli depremlerde ağır hasar alınca boşatılan Fidanlık Mahallesi'ndeki 5 katlı Demiral Apartmanı kontrollü yıkım sırasında çöktü.

İş makinesi operatörü, son anda aracından inerek kurtuldu. Bölgeye çok sayıda ekip gönderilirken, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Çökme anı cep telefonu kamerasına yansırken, bir ev hasar gördü. Evi hasar gören Metin Calman, "Bina ağır hasarlıydı. Yıkım sırasında 'Ayakları, biraz zayıflatalım' dediler. Üçüncü ayağa geçmeden bina, iş makinesinin üzerine devrildi. Ölü yaralı yok. Evimizde hasar var. Göçen bina, evimizin üzerine geldi. Korku oldu, binamızın biraz hasarı var" dedi.